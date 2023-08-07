Первая лига 2023/24, 2-й тур. Группа Б

Чернигов-ШВСМ – Ингулец – 0:2

Голы: Ситало, 12, Богунов, 84

Нереализованный пенальти: Квасов, 84, (Ингулец)

Горняк-Спорт – ФСК Мариуполь – 1:0

Гол: Черткоев, 52

Нереализованный пенальти: Мороз, 39 (Горняк-Спорт)

Диназ – Кремень – 2:1

Голы: В. Шевченко, 21, 33 – Савицкий, 90+3

Левый берег – Полтава – 1:3

Голы: Якимов, 76 – Шмыгельский, 34, (пен.), Опанасенко, 63, Перебора, 69

Ингулец обыграл Чернигов-ШВСМ и стал единоличным лидером группы Б в Первой лиге. Счет в игре открыл Ситало, а в конце игры после незабитого пенальти Квасовым Богунов удвоил преимущество.

Вторая лига: Дружба отправила 7 голов в ворота ВАСТа, Локомотив и ЮКСА разошлись миром в историческом поединке

Полтава обыграла Левый берег и поднялась на третье место. Шмыгельский вывел полтавчан вперед ударом с отметки, а Опанасенко удвоил преимущество. Перебора сделал счет разгромным, но Якимов отыграл один мяч. Диназ минимально победил Кремень, а ФСК Мариуполь потерпел второе подряд поражение.

Первая лига: бразилец спас Маркевича от позора, Металлист продолжает падать на дно турнирной таблицы