Первая лига: Ингулец одержал вторую подряд победу и возглавил турнирную таблицу, ФСК Мариуполь снова проиграл
Состоялись очередные поединки 2-го тура Первой лиги. Читайте отчет о матчах на "Футбол 24".
Первая лига 2023/24, 2-й тур. Группа Б
Чернигов-ШВСМ – Ингулец – 0:2
Голы: Ситало, 12, Богунов, 84
Нереализованный пенальти: Квасов, 84, (Ингулец)
Горняк-Спорт – ФСК Мариуполь – 1:0
Гол: Черткоев, 52
Нереализованный пенальти: Мороз, 39 (Горняк-Спорт)
Диназ – Кремень – 2:1
Голы: В. Шевченко, 21, 33 – Савицкий, 90+3
Левый берег – Полтава – 1:3
Голы: Якимов, 76 – Шмыгельский, 34, (пен.), Опанасенко, 63, Перебора, 69
Ингулец обыграл Чернигов-ШВСМ и стал единоличным лидером группы Б в Первой лиге. Счет в игре открыл Ситало, а в конце игры после незабитого пенальти Квасовым Богунов удвоил преимущество.
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Полтава обыграла Левый берег и поднялась на третье место. Шмыгельский вывел полтавчан вперед ударом с отметки, а Опанасенко удвоил преимущество. Перебора сделал счет разгромным, но Якимов отыграл один мяч. Диназ минимально победил Кремень, а ФСК Мариуполь потерпел второе подряд поражение.
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