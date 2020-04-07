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Первая лига имеет различные планы календаря – президент ПФЛ озвучил даты возобновления сезона

14:14 20 Читати українською
Первая лига имеет различные планы календаря – президент ПФЛ озвучил даты возобновления сезона
Сергей Макаров / ПФЛ

Президент ПФЛ Сергей Макаров рассказал о планах возобновления сезона в Первой и Второй лигах Украины.

"В документах ничего такого у нас нет, а в головах есть. Надеемся, что соревнования будут возобновлены и доиграны, нацеливаемся на это. Нам понадобится минимум 10 дней или две недели, чтобы клубы собрались и провели втягивающие мини-сборы.

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Нельзя сразу запускать соревнования. Нужно собраться и потренироваться для начала. У нас есть план календаря после Пасхи с 20-х чисел апреля. Есть набросанный план календаря с 15 мая. Просчитываем все варианты", – рассказал Макаров в комментарии телеканалу Футбол.

Напомним, Первая и Вторая лиги приостановили соревнования из-за пандемии коронавируса.

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Теги
коронавирус Первая лига Вторая лига ПФЛ Сергей Макаров
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