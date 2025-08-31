В воскресенье, 31 августа, запланированы три матча Первой лиги. Результаты и отчет о поединках читайте на "Футбол 24".

Первая лига 2025/26, 4 тур

Феникс-Мариуполь – Чернигов – 1:0

Гол: Сидоренко, 19

Подолье – Ингулец – начало в 14:30

Нива Т – Агробизнес – начало в 17:00

Игровой день открывали Феникс-Мариуполь и Чернигов. Подопечные Максима Фещука набрали всего одно очко в предыдущих трех турах и сидели на дне таблицы, но явно не собирались мириться с таким положением дел.

Судьбу матча решил эпизод на 19-й минуте. Панчишин "перекусил" Сахно в центре поля и выкатил удобную передачу Сидоренко. Лучший бомбардир Феникса в касание четко пробил под ближнюю штангу. Это уже четвертый гол Сидоренко в сезоне, больше никто в команде пока не забивает!

Феникс-Мариуполь удержал минимальную победу и прыгнул сразу в середину таблицы. Чернигов же с тремя баллами опустился в зону переходных матчей.

