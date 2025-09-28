В воскресенье, 28 сентября, состоялись 3 матча. Отчет о поединках и результаты встреч читайте на "Футбол 24".

Первая лига, 8-й тур

Подолье – Прикарпатье – 2:1

Голы: Ситало, 28, Савин, 40 – Чушенко, 33

Нива Тернополь – Чернигов – 2:0

Голы: Мисик, 37, Угринюк, 90+7

Черноморец – Агробизнес – 1:0

Гол: Герич, 49

Ворскла не смогла обыграть Викторию, ЮКСА и Пробий не забили в боевом матче: Первая лига

В первом матче игрового дня Подолье принимало Прикарпатье. Уже на 14-й минуте Андрей Хома поразил ворота Подолья, но лайнсмен зафиксировал офсайд. На 28-й минуте Юрий Козыренко отдал передачу на Артема Ситало, который вывел Подолье вперед в счете. Владислав Чушенко уже через 5 минут сравнял счет. На 40-й минуте подопечные Сергея Ковальца снова вышли вперед – на этот раз Ситало ассистировал на Савина.

Во втором тайме Прикарпатье пыталось сравнять счет, но команда из Хмельницкого надежно защищалась. Подолье могло претендовать на пенальти в конце матча, но арбитр не углядел фола, поэтому показал красную карточку Сергею Ковальцу за чрезмерные эмоции. В конце концов матч закончился со счетом 2:1 в пользу Подолья, которое одержало свою первую победу в сезоне и вырвалось со дна турнирной таблицы.

Нива дома одолела Чернигов. Хозяева могли забивать уже на старте встречи – Михальчук опасно из-за пределов штрафной пробил рядом со стойкой. Тернополяне открыли счет на 37-й минуте, Мысык замкнул прострел Вышинского – 1:0.

Во втором тайме Чернигов больше контролировал мяч, но создавал немного. В компенсированное время Нива еще и забила второй гол. Угринюк получил пас на ход от партнера, классно пробросил защитника и пробил мимо голкипера.

В завершающем матче дня Черноморец принимал дома Агробизнес. Гости могли забивать первыми, но Аниагбосо спас свою команду после удара Козака. Черноморец открыл счет на старте второго тайма. Ракицкий отдал классный пас в штрафную, далее Романюк сделал прострел, который замкнул Герич.

На 64-й стопроцентный момент упустил Кулач, не попав в ворота с восьми метров. "Моряки" имели еще несколько возможностей забить, но за Агробизнес надежно сыграл вратарь. В итоге Черноморец одержал минимальную победу и увеличил преимущество над конкурентами в турнирной таблице.

