Первая лига: Черноморец в голевой перестрелке одолел Ингулец в центральном матче тура, спокойная победа Ворсклы
Состоялись очередные матчи 7-го тура Первой лиги. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".
Первая лига, 7-й тур
Ингулец – Черноморец – 2:3
Голы: Бенедюк, 37, Фарасеенко, 82 – Герич, 11, Гаджук, 64 (автогол), Эрнандес, 73
Пробий – Ворскла – 0:2
Голы: Войцеховский, 58, Андрущенко, 63
Ингулец і Черноморец в центральном матче 7-го тура Первой лиги неожиданно порадовали атакующим футболом и большим количеством забитых мячей. Открыли счет гости – на 11-й минуте Герич получил нацеленную передачу в штрафной площади и точно пробил под перекладину. Хозяева отыгрались на 37-й минуте – Бенедюк прямым ударом со штрафного пробил в нижний угол ворот Черноморца.
Второй тайм продолжился в том же русле. Сначала на 64-й минуте автогол на свой счет записал Илья Гаджук, а менее чем через 10 минут Эрнандес забил третий гол Черноморца. На 82-й минуте Фарасеенко сократил отставание в счете, но на большее Ингулец не хватило. Черноморец в интересном матче одерживает победу и уверенно возглавляет турнирную таблицу Первой лиги.
Во втором субботнем матче тура Пробой встречался с Ворсклой. Полтавский клуб весь матч владел инициативой и во втором тайме получил закономерный результат: с разницей в 5 минут Войцеховский и Андрущенко забили два мяча и принесли уверенную победу Ворскле. Благодаря этому результату полтавчане поднялись на пятое место турнирной таблицы Первой лиги.
