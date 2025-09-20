Первая лига, 7-й тур

Ингулец – Черноморец – 2:3

Голы: Бенедюк, 37, Фарасеенко, 82 – Герич, 11, Гаджук, 64 (автогол), Эрнандес, 73

Ракицкий озвучил условие, при котором будет вынужден завершить карьеру

Ингулец и Черноморец в центральном матче 7-го тура Первой лиги неожиданно порадовали болельщиков атакующей игрой и большим количеством забитых мячей. Открыли счет гости – на 11-й минуте Герич получил нацеленную передачу в штрафной площадке и точно пробил под перекладину. Хозяева отыгрались на 37-й минуте – Бенедюк прямым ударом со штрафного пробил в нижний угол ворот Черноморца.

Второй тайм продолжился в том же русле. Сначала на 64-й минуте автогол на свой счет записал Илья Гаджук, а менее чем через 10 минут Эрнандес забил третий гол Черноморца. На 82-й минуте Фарасеенко сократил отставание в счете, но на большее Ингулец не хватило.

Черноморец в интересном матче одерживает победу и уверенно возглавляет турнирную таблицу Первой лиги.

Агробизнес победил ЮКСА и почти догнал Черноморец в турнирной таблице Первой лиги