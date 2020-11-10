Первая лига 2020/21, 12-й тур

Авангард – Горняк-Спорт – 0:3

Голы: Мурза, 45, Чередниченко, 76, Батюшин, 84

Нереализованный пенальти: Батюшин, 36 (Горняк-Спорт)

Удаления: Цибульнык, 70 (Авангард, вторая желтая карточка) – Калугин, 79 (Гірник-Спорт, вторая желтая карточка)

Кристалл – Черноморец – 0:4

Голы: Лиховидко, 3, Микицей, 69, Кожушко, 84, Граматик, 86

Нереализованный пенальти: Семенина, 79 (Кристал)

Полесье – Нива Т – 0:1

Гол: Хруставка, 38

Удаление: Гавриленко, 88 (Полесье, красная карточка)

Агробизнес – Кремень – 5:1

Голы: Романюк, 45, Груша, 46, Семенец, 63, Петров, 76, Черненко, 83 – Сорокин, 37 (пен.)

Альянс – Верес – 2:1

Голы: Загинайлов, 52, Гончаренко, 86 – Пасич, 10

Волынь – Оболонь – 2:1

Голы: Оринчак, 4, 90+3 – Майданевич, 87



ВПК-Агро – Николаев – 0:4

Голы: Куксенко, 27, 59, Паламар, 74, Сула, 90

Металлист 1925 – Прикарпатье – 1:0

Гол: Дерек, 4

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Лидер Первой лиги по потерянным очкам Горняк-Спорт на выезде камня на камне не оставил от Авангарда. Хозяева держались весь первый тайм, однако на последней минуте не усмотрели за Артуром Мурзой, который пяткой в ​​стиле Месси эффектно замкнул передачу от партнера. В середине второго тайма арбитр в течение 10 минут уменьшил составы обеих команд до 10 игроков. Как только Горняк-Спорт получил численное большинство – сразу удвоил счет: Илья Чередниченко удачно сыграл на добивании после сейва голкипера. В конце матча Юрий Батюшин, который в первом тайме не сумел реализовать пенальти, реабилитировался: получив мяч на линии штрафной он буквально прорвался сквозь трех защитников и сделал счет разгромным.

Еще один аутсайдер турнирной таблицы Кристалл был больно бит Черноморцем. Виктор Лиховидко уже на 3-й минуте обозначил амбиции "моряков" в этом поединке – после подачи с углового голкипер хозяев выбил сферу рукой, но она попала к защитнику одесситов и тот открыл счет в матче. Следующего гола пришлось ждать 65 минут – после подачи с углового Станислав Микицей головой вогнал мяч в сетку ворот. А под конец матча подопечные Ковальца забили еще дважды и вновь вышли в лидеры Первой лиги.

Тернопольская Нива минимально переиграла Полесье. Судьбу матча решил гол Олега Хруставка в конце первого тайма. За 2 минуты до окончания матча хозяева остались в меньшинстве, но на исход поединка это уже никак не повлияло.

Кремень размочил ворота Агробизнеса во второй половине первого тайма – Станислав Сорокин с сомнительного пенальти открыл счет в матче. Хозяева сумели отыграться перед свистком на перерыв: после отраженного гокипером удара мяч неожиданно прилетел на ногу Юрию Романюку и тот, после толчка в спину, уже в падении переправил сферу в сетку. Сразу после отдыха Агробизнес удвоил: Виталий Груша решился на удар с линии вратарской. В середине тайма Богдан Семенец удачно замкнул прострел от Ивана Когута. А потом Петров и Черненко указали сопернику на его место в турнирной таблице.

Геннадий Пасич мощным ударом в дальний от голкипера Альянса угол ворот вывел Верес вперед уже на 10-й минуте. Лишь после отдыха хозяевам удалось восстановить статус-кво: навес со стандарта удачно замкнул Сергей Загинайлов. В конце матча Альянсу удалось дожать соперника: Гончаренко после навеса с углового головой переправил круглого в сетку.

Главные претенденты на повышение в классе – Волынь и Оболонь – расписали боевую ничью в Луцке. Богдан Оринчак мастерски замкнул навес в ворота "пивоваров" уже на 4-й минуте. В конце матча Алексей Майданевич с острого угла сумел найти щель между стойкой и голкипером и счет сравнял. Но "крестоносцы» не смирились и уже в добавленное время Оринчак после сложной комбинации головой оформил дубль и вырвал для Волыни важнейшую победу.

ВПК-Агро на своем поле потерпел сокрушительное поражение от Николаева. Богдан Куксенко мастерским ударом со штрафного с линии вратарской открыл счет в середине первого тайма. После перерыва он оформил дубль, замкнув прострел партнера в районе одиннадцатиметровой отметки. Впоследствии счет до неприличного увеличил Руслан Пономарь. А на последней минуте Дмитрий Сула, который только что появился на поле, поставил эффектную точку в матче.

Металлист 1925 минимально одолел Прикарпатье. Судьбу матча решил единственный гол, забитый в начале первого тайма.

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