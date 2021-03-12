Черноморец выбился в лидеры Первой лиги благодаря победе в матче 15-го тура первенства. Читайте отчет о поединке на "Футбол 24".

Первая лига 2020/21, 15-й тур

Черноморец – Волынь – 1:0

Гол: Брагару, 23

Матч Оболонь – Верес перенесен на неопределенный срок.

Одесситы минимально переиграли Волынь благодаря голу Брагару в первом тайме. Хавбек после быстрого розыгрыша штрафного решил пробить метров с 30 и застал голкипера врасплох, попав в девятку. "Крестоносцы" так и не смогли забить в ответ, а потому Черноморец удержал победу.

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А вот встреча между Оболонью и Вересом была перенесена из-за снегопада в Киеве. Как сообщает официальный сайт Вереса, ПФЛ должен определить новую дату поединка. Интересно, что матч был запланирован еще на 5 сентября, однако тогда он не состоялся из-за коронавируса в лагере клуба из Ровно.

Таким образом, Черноморец набрал 34 очка и стал лидером Первой лиги, Волынь с 24 пунктами осталась седьмой.

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