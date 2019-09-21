Первая лига: Черноморец наконец победил, Рух уступил Оболони-Бровар

В матче 10 тура Первой лиги одесский Черноморец на выезде переиграл Кремень, а Оболонь-Бровар вдесятером также на выезде справилась с Рухом.

Первая лига, 10 тур

Черкащина – Горняк-Спорт – 1:2

Голы: Тищенко, 67 – Збун, 44, Батюшин, 80 (пен.)

Балканы – Прикарпатье – 2:0

Голы: Антух, 67, Паламар, 90+5

Кремень – Черноморец – 2:4

Голы: Воронченко, 7, Ермаченко, 57 – Аржанов, 16, Ярошенко, 74, Павлов, 79 (пен.), Мусолитин, 85

Рух – Оболонь-Бровар – 0:1

Гол: Мединский, 15

Удаление: 73 (Оболонь-Бровар)

Заря не смогла дожать Мариуполь – два нелепые удаления и Худжамов-герой

Одесский Черноморец в рамках 10 тура Первой лиги встретился на выезде с Кремнем. Одесситы не побеждали в трех матчах подряд и отстали от лидеров турнирной таблицы. Собственно говоря, до 74-й минуты этого поединка дела "моряков" состояли плохо, но потом Ярошенко, Павлов и Мусолитин вырвали для команды драматическую победу.

Таким образом, Черноморец набрал 13 очков и сейчас находится на 9 позиции, у Кремня 6 пунктов и 14 позиция.

Поединок Руха и Оболони-Бровар мог претендовать на статус центрального матча тура, если бы не противостояние Металлист 1925 – Волынь. Киевляне забили победный гол на 15-й минуте встречи усилиями Мединского. И хотя с 73-й минуты гости играли в меньшинстве, они удержали положительный для себя результат.

Оболонь-Бровар благодаря этой победе обошла Рух в турнирной таблице, набрав 22 очка и выйдя на 2 позицию, львовяне третьи с 20 пунктами.