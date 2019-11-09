Первая лига: Черноморец Маркевича уступил Горняк-Спорту, Агробизнес одолел Ингулец

Состоялись очередные поединки 17-го тура чемпионата Украины 2019/20 среди команд Первой лиги. Счета и отчет о матчах читайте на "Футбол 24".

Первая лига, 17 тур

Авангард – Прикарпатье – 2:0

Гол: Яворский, 49 (пен.), Лобов, 90

Удаление: Бочкур, 68 (красная карточка, Прикарпатье)

Агробизнес – Ингулец – 2:1

Голы: Семенюк, 68, Бойчук, 82 – Козак, 39

Удаление: Лупашко, 66 (красная карточка, Ингулец)

Горняк-Спорт – Черноморец – 3:0

Голы: Белый, 15, Лиховидко, 67, Козлов, 90+1

Удаление: Брагару, 38 (красная карточка, Черноморец)

Минай – Николаев – 2:0

Голы: Нуриев, 58 (пен.), 75

Волынь – Рух – матч начнеться в 19:00

Маркевич продолжает чистить состав Черноморца – команду покинут еще трое игроков

Субботние матчи в Первой лиге были окрашены в "красный цвет": в трех из четырех поединков арбитры показывали игрокам прямые красные карточки. Среди неожиданных результатов можно выдели разгром команды Остапа Маркевича от Горняк-Спорта и поражение Ингульца от Агробизнеса. Очередную уверенную победу одержал Минай Василия Кобина, а Прикарпатье на выезде уступило Авангарду. Ну а самый интересный матч между потенциальными лидерами чемпионата состоится позже – львовский Рух сыграет с луцкой Волынью.

Первую строчку с 35-ю очками пока занимает Металлист-1925, ему в спину дышать Оболонь-Бровар (34 пункта и игра в запасе) и Рух (33 балла и 2 игры в запасе).

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