Первая лига: Черноморец Маркевича уступил Горняк-Спорту, Агробизнес одолел Ингулец

Состоялись очередные поединки 17-го тура чемпионата Украины 2019/20 среди команд Первой лиги. Счета и отчет о матчах читайте на "Футбол 24".
Первая лига, 17 тур
Авангард – Прикарпатье – 2:0
Гол: Яворский, 49 (пен.), Лобов, 90
Удаление: Бочкур, 68 (красная карточка, Прикарпатье)
Агробизнес – Ингулец – 2:1
Голы: Семенюк, 68, Бойчук, 82 – Козак, 39
Удаление: Лупашко, 66 (красная карточка, Ингулец)
Горняк-Спорт – Черноморец – 3:0
Голы: Белый, 15, Лиховидко, 67, Козлов, 90+1
Удаление: Брагару, 38 (красная карточка, Черноморец)
Минай – Николаев – 2:0
Голы: Нуриев, 58 (пен.), 75
Волынь – Рух – матч начнеться в 19:00
Маркевич продолжает чистить состав Черноморца – команду покинут еще трое игроков
Субботние матчи в Первой лиге были окрашены в "красный цвет": в трех из четырех поединков арбитры показывали игрокам прямые красные карточки. Среди неожиданных результатов можно выдели разгром команды Остапа Маркевича от Горняк-Спорта и поражение Ингульца от Агробизнеса. Очередную уверенную победу одержал Минай Василия Кобина, а Прикарпатье на выезде уступило Авангарду. Ну а самый интересный матч между потенциальными лидерами чемпионата состоится позже – львовский Рух сыграет с луцкой Волынью.
Первую строчку с 35-ю очками пока занимает Металлист-1925, ему в спину дышать Оболонь-Бровар (34 пункта и игра в запасе) и Рух (33 балла и 2 игры в запасе).
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