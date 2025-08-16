Первая лига Украины, третий тур

Черноморец – Ворскла – 0:0

МФК Металлург – Подолье – 1:1

Голы: Иродовский, 4 (пен.) – Лис, 16

Агробизнес – Металлист – 1:0

Гол: Кузьмин, 45+2

Буковина едва не потеряла очки с Пробоем, выигрывая 4:1 – безумный матч Первой лиги с двумя пенальти и удалением

В третьем туре Первой лиги Александр Бабич во главе Первой лиги Александр Бабич во главе Ворсклы пожаловал в гости к своей бывшей команде – Черноморцу. Тренерская дуэль против Александра Кучера закончилась нулевой ничьей.

МФК Металлург расписал ничью против Подолья. На гол Дмитрия Иродовского с пенальти хмельничане ответили точным ударом Назара Лиса. В итоге матча – 1:1.

Единственную победу игрового дня оформил Агробизнес, который одолел Металлист. Единственный гол в поединке забил Роман Кузьмин на 45+2 минуте. Эта победа позволила команде из Волочиска сравняться с лидерами турнирной таблицы. У Агробизнеса, Черноморца и Ворсклы по 7 очков после трех матчей.

