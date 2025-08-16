Первая лига: Черноморец и Ворскла разошлись миром, победа Агробизнеса над Металлистом, ничья Металлурга против Подолья
Состоялись матчи третьего тура Первой Лиги Украины. Отчет о поединках читайте на "Футбол 24".
Первая лига Украины, третий тур
Черноморец – Ворскла – 0:0
МФК Металлург – Подолье – 1:1
Голы: Иродовский, 4 (пен.) – Лис, 16
Агробизнес – Металлист – 1:0
Гол: Кузьмин, 45+2
В третьем туре Первой лиги Александр Бабич во главе Первой лиги Александр Бабич во главе Ворсклы пожаловал в гости к своей бывшей команде – Черноморцу. Тренерская дуэль против Александра Кучера закончилась нулевой ничьей.
МФК Металлург расписал ничью против Подолья. На гол Дмитрия Иродовского с пенальти хмельничане ответили точным ударом Назара Лиса. В итоге матча – 1:1.
Единственную победу игрового дня оформил Агробизнес, который одолел Металлист. Единственный гол в поединке забил Роман Кузьмин на 45+2 минуте. Эта победа позволила команде из Волочиска сравняться с лидерами турнирной таблицы. У Агробизнеса, Черноморца и Ворсклы по 7 очков после трех матчей.
