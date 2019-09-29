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Первая лига: Черноморец дома разгромно уступил Ингульцу, Волынь на последних секундах переиграла Агробизнес

21:44 53 Читати українською
Первая лига: Черноморец дома разгромно уступил Ингульцу, Волынь на последних секундах переиграла Агробизнес
Ингулец / ФК Ингулец

В матче 11 тура Первой лиги Черноморец опозорился в матче с Ингульцом, а Волынь дома победила Агробизнес.

Первая лига, 11 тур

Черноморец – Ингулец – 0:3

Голы: Ситчинава, 31, Клименко, 57, Мишуренко, 85

Волынь – Агробизнес – 2:1

Голы: Кожанов, 81, Назари, 90+3 – Курильо, 22

Минай – Черкащина – 3:1

Голы: Кича, Кошелюк, 55 (автогол), Кополовец, 77 – Медвед, 21

Николаев – Балканы – 1:2

Голы: Бугай, 68 (пен.) – Антюх, 43, Саламаха, 85

Оболонь-Бровар – Кремень – 1:0

Гол: Майданевич, 90+1

Динамо – СК Днепр-1 – 2:0 – видео голов и обзор матча

В центральном матче 11 тура Первой лиги Черноморец дома принимал Ингулец. Одесситы в очередной раз опозорились и пропустили 3 мяча, на которые не смогли ответить хотя бы одним взятием ворот. В итоге, команда из Петрово набрала 21 очко и находится на 5 позиции в турнирной таблице. Черноморец имеет 13 пунктов и располагается на 9 строчке.

В другом центральном матче Волынь на последних секундах матча одолела Агробизнес. Главным героем стал иранец Назари. В активе подопечных Андрея Тлумака 16 очков и 8 позиция, Агробизнес идет 4-м с 22 пунктами.

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Ингулец Ингулец Агробизнес Агробизнес Волынь Волынь Черноморец Черноморец
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