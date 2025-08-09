9 августа состоялись очередные матчи Первой лиги 2025/26. Результат и обзор встречи – в этой новости на "Футбол 24".

Первая лига 2025/26, 2-й тур

Чернигов – Виктория – 1:2

Голы: Порохня, 9 – Евпак, 22, Кныш, 24

Буковина – Агробизнес – 0:0

В матче второго тура Первой лиги дебютант чемпионата дебютант чемпионата Чернигов встречался с сумской Викторией. Новички смогли забить быстрый гол – на 9-й минуте Шумило подал в штрафную, а там Порохня затолкал мяч в ворота. Вскоре черниговцы могли увеличить свое преимущество, однако Койдан ударом головой попал в перекладину.

На 22-й минуте сумчане сравняли счет. Защитник гостей отдал хороший дальний пас, который не смогла перехватить оборона Чернигова, а Евпак воспользовался шансом, обыграв вратаря. На эмоциональном подъеме сумская Виктория забила второй мяч. Кныш получил пас на свободное пространство, прошелся с мячом и пробил мимо кипера Чернигова – 2:1.

Во втором тайме матч несколько раз прерывался из-за воздушной тревоги. Сумчане контролировали ход поединка, а у новичков Первой лиги не смогли создать серьезной угрозы для соперника. В итоге, матч завершился минимальной победой Виктории. Чернигов потерпел второе поражение подряд.

В другом матче дня "Буковина принимала Агробизнес. Хозяева больше владели мячом, а Агробизнес пытался перехватить мяч и выбегать в быстрые контратаки. На 33-й минуте опасно пробивал Витенчук, голкипер выбил мяч перед собой, однако игроки Буковины смогли лишь заработать угловой. Во время розыгрыша стандарта эффектный удар пяткой нанес Безуглый, но мяч попал в штангу.

В конце первого тайма Пидлепенец отдал классный пас из глубины, а Бойчуку не хватило совсем немного, чтобы нанести удар. После перерыва рисунок игры не изменился – Буковина более активна в атаках, а Агробизнес хорошо оборонялся.

На 78-й минуте игрок гостей грубо ошибся вблизи собственной штрафной, Плакса выкатил мяч под удар Кожушко, однако нападающий с хорошей позиции не попал в ворота. Позже Гончарук отдал классный пас на Бойчука, капитан Буковины обыграл вратаря, но пробил неудачно. Бойчук имел еще один момент после хорошего паса Кожушко, полузащитник бил с лету и не попал в створ. Матч завершился "сухой" ничьей.

