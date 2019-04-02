Первая лига: Балканы минимально одолели Николаев

Состоялся матч 18 тура Первой лиги между Балканами и Николаевом.

Украина. Первая лига. 18 тур

Балканы – Николаев – 2:1

Голы: Златов, 22, 67 – Берко, 45+1

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В матче 18 тура Первой лиги Балканы принимали Николаев. Хозяева вышли вперед уже на двадцать второй минуте матча, отличился Златов. В конце первого тайма Николаев восстановил паритет, но на шестьдесят седьмой минуте Златов оформил дубль и принес своей команде победу.

После этого поединка Балканы занимают 8 позицию в турнирной таблице Первой лиги и имеют в активе 26 очков, Николаев на ступеньку ниже с 22 зачетными пунктами.