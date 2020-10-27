Первая лига, 9-й тур

Авангард – Альянс – 0:3

Голы: Рогозинский, 6, Шинкаренко, 64 (АГ), Шарай, 73

Первая лига: ВПК-Агро совершил камбэк в бешеном матче против Авангарда, Альянс вышел на второе место

Альянс проиграл последние два матча и хотел одержать победу на выезде. К делу игроки подошли серьезно и уже на 6 минуте забитым мячом отметился Рогозинский. До перерыва игра была напряженной, однако безголевой.

Во второй 45-минутке Авангард пошел отыгрываться, однако пропустил на 64 минуте. Гости хоть и неудачно разыграли угловой, однако подобрали мяч, пробили по воротам, а голкипер отбил перед собой – круглый залетел в собственные ворота от Шинкаренко. На 73 минуте Шарай получил хорошую передачу из фланга и в касание пробил между ног голкиперу.

3:0 – Альянс уверенно побеждает на выезде и выходит на 10 место в таблице Первой лиги. Авангард продолжает находиться в зоне вылета на 15 строчке.

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