Авангард на домашнем поле принимал Кремень в перенесенном матче 17-го тура Первой лиги. Отчет о поединке читайте на "Футбол 24".

Первая Лига, 17-й тур

Авангард – Кремень – 2:1

Голы: Дорошенко, 45, Толочко, 51 (пен) – Курелех, 63

Нереализованный пенальти: Мурашов, 6 (Кремень)

Перенесенный поединок начался с нереализованного пенальти. Хозяева очень неосторожно сыграли в своей штрафной, за что арбитр назначил пенальти. К отметке подошел Мурашов, но пробил по центру в голкипера. Попытка добить завершилась вторым подряд фиаско.

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Авангард серьезнее отнесся к своим моментам, а потому вышел вперед на последних минутах первого тайма. Стремительная контратака завершилась выходом Дорошенко один на один с вратарем Олейником. Мяч коснулся кипера, изменил траекторию и попал в штангу. Круглого пытался выбить защитник, но после курьезных рикошетов мяч все же пересек линию ворот. Сразу после перерыва Авангард вышел второй раз вперед, реализовав пенальти. Кремень сумел ответить лишь одним голом.

Авангард набрал 19 зачетных баллов и поднялся на 13 место, оставив зону вылета – туда опустилась тернопольская Нива. Кремень все же остался на 12 строчке Первой лиги с 20 очками в активе.

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Видео курьезного гола: