Первая лига, 28 тур

Авангард – Оболонь – 1:2

Голы: Сафонов, 90+3 – Суханов, 19, Мурза, 87

Кристалл – Кремень – 1:2

Голы: Вакуленко, 59 – Семенов, 44, Курелех, 76

Николаев – Нива Т – 4:0

Голы: Одарюк, 30, Кушниренко, 43 (пен.), Порох, 57, Яворский, 64

Агробизнес – ВПК-Агро – 1:2

Голы: Черненко, 1 – Кулиш, 46, Тищенко, 65

Альянс – Прикарпатье – 4:1

Голы: Агапов, 3, Загинайлов, 7, Ярошенко, 33, Шарай, 36 – Хома, 83

Полесье – Горняк-Спорт – 3:2

Голы: Коваль, 33, Швец, 63, 90 (пен.) – Чепелюк, 40, Вентура, 61

Удаление: Тимошенко, 24 (Г-С)

Оболонь давно попрощалась с шансами на повышение, однако не отказала себе в победе над Авангардом. Киевляне прервали четырехматчевую серию соперника без поражений.

Металлист 1925 намекнул на возможные провокации в матче с Черноморцем – харьковчане претендуют на выход в УПЛ

28 тур подарил встречу последней и предпоследней команды – Кремня и Кристалла. Первым уже ничего не светит, а вот вторым до спасительной позиции оставалось 4 очка. Подопечные Свистуна вырвали крайне важную победу, сократив отрыв от Прикарпатья до одного пункта. Николаев закрепил статус сенсации последних туров. "Корабелы" не проигрывают 5 туров подряд, а очередной жертвой стала Нива. Тернопольчане пропустили 4 безответных гола и чисто математически еще рискуют вылететь во Вторую лигу. Зато Николаев сохраняет надежду на повышение в элиту.

Агробизнес упустил возможность опередить Металлист 1925 и хотя бы временно ворваться в тройку. Черненко открыл счет уже на первой минуте, однако хозяева растеряли преимущество над ВПК-Агро после перерыва. Агробизнес отстает от Металлиста 1925 на два очка, а у харьковчан есть матч в запасе. Неудача команды Чижевского гарантировала повышение Вересу. Западноукраинский ужас продолжило Прикарпатье, которое за тайм позорно проиграло Альянсу. Матч Полесья и Горняка-Спорт был значительно напряженнее. Команды устроили яркую перестрелку с 5 голами, в которой успешнее оказались хозяева.

Турнирная таблица Первой лиги