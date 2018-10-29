Первая лига: Агробизнес уничтожил Зирку, голевая феерия Волыни и Горняка-Спорт, минимальная победа Металлиста 1925

Состоялись матчи 15-го тура чемпионата Украины среди команд Первой лиги.

Агробизнес в родных стенах камня на камне не оставил от Зирки разбомбив кропивницкую команду со счетом 5:0. В первом тайме Семенец оформил дубль, отличившись на 12 и 39-й минуте. Еще один гол в первой 45-минутке забил Черненко. Во втором тайме картина игры не изменилась. Уже на 50-й минуте встречи команда из города Волочиск сделала счет разгромным. Результативный удар удался Скакуну. Довершил избиение Зирки Думанюк, который огорчил голкипера гостей на 77-й минуте.

Настоящим украшением 15-го тура оказался матч Волынь – Горняк-Спорт, команды на двоих забили 8 голов. Поединок закончился с хоккейным счетом 5:3 в пользу Волыни. На перерыв команды ушли при счете 3:2 в пользу Горняка-Спорт, однако во втором тайме Волыни удалось забить два мяча, не пропустив при этом ни одного.

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Ингулец на выезде оказался сильнее Балкаy/. Хозяева смогли забить быстрый гол. Мяч с пенальти забил Златов на 11-й минуте, однако Ингулец не сложил оружие и смог установить паритет во встрече еще в первом тайме. Точный удар удался Синегубу. Во втором тайме было много борьбы на футбольном поле. Повезло больше гостям, которые смогли отличиться на 82-й минуте. Праздновал забитый гол Мишуренко.

Металлист 1925 на ОСК Металлист одолел Краматорск. Подопечные Горяинова забили на 79-й минуте усилиями Сулы. Этот гол в итоге стал единственным во встрече

Винниковский Рух на выезде минимально одолел Сумы. Единственный гол в матче забил Буй на 79-й минуте.

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Первая лига, 15-й тур



Агробизнес – Зирка – 5:0

Голы: Семенец 12, 39, Черненко, 25, Скакун, 50, Думанюк, 77

Волынь – Горняк-Спорт – 5:3

Голи: Болденков, 10, Бартулович, 22, Курко, 59, Козьбан, 84, Кожанов, 90+2, – Боровский, 14, Шевчук, 32, Фаюк, 44

Балканы – Ингулец – 1:2

Голи: Златов, 11 (пен.), – Синегуб, 36, Мишуренко, 82



Металлист 1925 – Краматорск – 1:0

Гол: Cула, 79

Сумы – Рух – 0:1

Гол: Буй, 79