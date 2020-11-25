В среду, 25 ноября, прошли поединки 15 тура чемпионата Украины среди команд Первой лиги. Читайте отчет о матчах на "Футбол 24".

Первая лига, 15 тур

Верес – Горняк-Спорт – 3:0

Голы: Гегедош, 13 (пен), 49, Пасич, 20

Кремень – Альянс – 0:2

Голы: Сидоренко, 73, Загинайлов, 83

ВПК-Агро – Металлист-1925 – 0:1

Гол: Дмитренко, 84

Нива Тернополь – Кристалл – 2:0

Голы: Чернышев, 15 (авт), Демчук, 48 (пен)

Нереализованный пенальти: Волохатый, 20 (Кристалл)

Николаев – Агробизнес – 0:2

Голы: Дидык, 10, Груша, 57

Оболонь – Полесье – начало в 18:00

В центральном матче дня встречались третья и четвертая команды – Верес принимал Горняк-Спорт. Роберт Гегедош оформил дубль, а Геннадий Пасич отличился роскошным голом. Полузащитник получил пас от Гегедошв и фантастическим ударом в касание в дальний угол не оставил голкиперу шансов. Еще одно событие матча – дебют журналиста Дмитрия Поворознюка за ровенскую команду. 33-летний хавбек вышел на замену на 80-й минуте. В итоге, Верес разгромил конкурента, закрепившись в топ-3.

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Кремень встречался с Альянсом – обе команды находились в нижней части таблицы. Гости вырвали 3 очка под занавес поединка. Как и Металлист 1925, который благодаря позднему голу одолел ВПК-Агро.

Нива в Тернополе мерялась силами с Кристаллом. Автогол Чернышева и реализованный пенальти Демчуком принесли 3 очка хозяевам. Кристалл тоже получил право на 11-метровый, но не забил.

Важный поединок прошел в Николаеве, где 5 команда чемпионата принимала Агробизнес, который шел вторым. Гости забили уже на 10-й минуте – Дидык оказался самым расторопным в штрафной площадке. После перерыва Груша ударом в дальний угол поставил точку. Агробизнес обошел Черноморец благодаря лучшей разнице голов и возглавил турнирную таблицу.

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