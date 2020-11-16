Первая лига, 13-й тур

ВПК-Агро – Агробизнес – 2:3

Голы: Дидык, 17 (АГ), Будняк, 90+3 – Дидык, 24, Груша 45+1, Петров, 70

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В понедельник, 16 ноября, ВПК-Агро принимал Агробизнес. На 17 минуте мяч предательски залетел в ворота Агробизнеса от Дидыка. Однако уже через несколько минут игрок реабилитировался и забил ВПК-Агро. До перерыва гости сумели еще и выйти вперед после обрезки в обороне.

Во второй 45-минутке болельщики увидели еще два гола – сначала Агробизнес воспользовался ошибкой голкипера на выходе, а в добавленное арбитром время ВПК-Агро забил второй раз, однако это не спасло от поражения. 3:2 – победа клуба из Волочиска вывела их на 3 место в турнирной таблице, команда из Шевченковки расположилась над зоной вылета.

Турнирная таблица Первой лиги