Первая лига: Агробизнес обыграл Оболонь, прервав пятиматчевую серию без побед в первенстве
Агробизнес минимально одолел Оболонь в поединке 23-го тура Первой лиги. Читайте отчет о встрече на "Футбол 24".
Первая лига 2020/21, 23-й тур
Агробизнес – Оболонь – 1:0
Гол: Шаповал, 36
Команды обменялись упущенными моментами Скидана и Черненко в дебюте – первый не смог акцентировано пробить в касание, а второй запустил мяч выше ворот Оболони.
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Агробизнес далее захватил инициативу и вышел вперед на 36-й минуте. Это Владислав Шаповал расстрелял ворота "пивоваров" после затяжной комбинации. Оболонь ближе к концу встречи пошла в атаку большими силами, чтобы отыграться, но подопечным Чижевского удалось удержать минимальную победу.
Таким образом, Агробизнес набрал 41 очко и приблизился к тройке лидеров чемпионата, а Оболонь с 33-мя пунктами осталась восьмой.