Агробизнес минимально одолел Оболонь в поединке 23-го тура Первой лиги. Читайте отчет о встрече на "Футбол 24".

Первая лига 2020/21, 23-й тур

Агробизнес – Оболонь – 1:0

Гол: Шаповал, 36

Команды обменялись упущенными моментами Скидана и Черненко в дебюте – первый не смог акцентировано пробить в касание, а второй запустил мяч выше ворот Оболони.

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Агробизнес далее захватил инициативу и вышел вперед на 36-й минуте. Это Владислав Шаповал расстрелял ворота "пивоваров" после затяжной комбинации. Оболонь ближе к концу встречи пошла в атаку большими силами, чтобы отыграться, но подопечным Чижевского удалось удержать минимальную победу.

Таким образом, Агробизнес набрал 41 очко и приблизился к тройке лидеров чемпионата, а Оболонь с 33-мя пунктами осталась восьмой.

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