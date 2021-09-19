Первая лига: Агробизнес неожиданно проиграл Олимпику, Подолье разгромило Кремень
Состоялись поединки 9-го тура Первой лиги. Читайте отчет матчей на Футбол 24.
Первая лига, 9-й тур
Подолье – Кремень – 4:1
Голы: Карпенко, 54, 74, Прихна, 64, Савошко, 78 – Панчишин, 52
Агробизнес – Олимпик – 0:2
Голы: Прядун, 51, 90+1
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Подолье в родных стенах прервало победную серию Кремня, которая насчитывала три поединка. Хозяева разгромили соперника, отгрузив 4 мяча, на что гости из Кременчуга ответили лишь голом престижа. Победа подняла хмельницкий клуб на 8-ю строчку, Кремень – 10-й.
Агробизнес считался фаворитом встречи с Олимпиком, но донецкий клуб решил удивить болельщиков. Гости уверенно одолели соперника благодаря дублю Максима Прядуна. Три очка позволили "олимпийцам" покинуть зону вылета, Агробизнес остался на дне.
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