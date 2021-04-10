Первая лига 2020/21, 21-й тур

Авангард – Агробизнес – 1:1

Голы: Бородай, 90+4, (пен.) – Черненко, 23, (пен.)

Оболонь – Нива Т – 2:1

Голы: Майданевич, 68, Мурза, 74 – Кисленко, 24

Верес – ВПК-Агро – 1:0

Гол: Гончаренко, 90+4

Альянс – Металлист 1925 – начало в 16:00

Горняк-Спорт – Николаев – начало в 16:00

Прикарпатье – Кремень – начало в 16:00

Волынь – Кристалл – начало в 17:00

Черноморец – Полесье – начало в 17:00

Агробизнес на выезде не удержал победу над Авангардом. Черненко в первом тайме реализовал пенальти за игру рукой Бородая, и поединок шел к победе лидера, однако на последних секундах ситуация повторилась, правда в другие ворота. Бородай исправился за ошибку в первой половине, принеся для команды ничью и не позволил Агробизнесу приблизиться к лидерам.

Ниве присудили техническое поражение – тернопольский клуб стал жертвой кубкового матча Динамо

Оболонь в волевом стиле обыграла тернопольскую Ниву. Кисленко на 24 минуте вывел тернополян вперед, но во втором тайме Майданевич и Мурза меньше, чем за 10 минут, отправили два мяча в ворота соперника, перевернув игру и принеся победу Оболони.

Верес на последних минутах вырвал победу над ВПК-Агро. Поединок шел к нулевой ничьей, хотя ровенчане провели большую часть времени в атаках, и на 4 компенсированной минуте Верес был вознагражден за свою настойчивость – Гончаренко классным ударом со штрафного принес победу своей команде.

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