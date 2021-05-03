В пропущенном матче 1-го тура Полесья было близким к камбэку, однако не смогло дожать Агробизнес. Отчет о поединке читайте на "Футбол 24".

Первая лига, 1-й тур

Агробизнес – Полесье – 3:2

Голы: Семенюк, 12, Романюк, 45+1, Семенец, 50 – Гавриленко, 67, Власюк, 78

Невероятный промах по пустым воротам и автогол, который трудно объяснить – матч Первой лиги насмешил курьезами

Настоящий триллер в пропущенном матче Первой лиги устроили Агробизнес и Полесье. Подопечные Александра Чижевского вийшлив вперед уже в начале матча. Экс-полузащитник Шахтера Артем Дудик метеором промчался по правому флангу и прострелил в штрафную соперника. Защитники гостей действовали слишком инертно в этом эпизоде ​​и Сергей Семенюк без особого труда замкнул сферу в сетку ворот. Уже в добавленное к первому тайму время защитник Агробизнеса Юрий Романюк получил диагональ на правый фланг, сместился ближе к центру ворот и с линии штрафной парашютом забросил мяч за шиворот голкиперу в дальний угол. Чудо-гол в раздевалку!

После перерыва хозяева продолжили феерить. Богдан Семенец решился на неожиданный удар метров с 35-ти – мяч снова перелетел через Владимира Маханькова точно под перекладину – и увеличил преимущество Агробизнеса уже до трех голов.

В середине второй сорокапятиминутки чудеса мастерства с мячом продемонстрировал экс-звезда Александрии Василий Грицук. 33-летний полузащитник поиздевался над обороной соперника, накрутил нескольких игроков Агробизнеса на линии ворот и прострелил в штрафную. Максим Гавриленко замкнул мимо голкипера. За десять минут до окончания матча Андрей Власюк возродил интригу, сократив счет до минимума точным ударом в дальний угол ворот. На большее подопечных Сергея Шищенко не хватило.

Победа принесла Агробизнесу 45 очков и оставила на четвертой строчку турнирной таблицы Первой лиги, Полесье с 28-ю пунктами – десятое.

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