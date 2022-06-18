"В понедельник, 20 июня, у нас запланировано совещание с президентами клубов Первой и Второй лиг – будем определять с ними формат соревнований.

Мариупольский клуб принял неожиданное решение о своем будущем

В настоящее время подготовлено три варианта. В Первой и Второй лигах планируется играть по 16 клубов, уже есть подтверждение. Мы предлагаем как классический вариант проведения чемпионата с 16 командами в два круга, так и другие.

Рассматриваем два варианта старта сезона – в конце августа или начале сентября. По сравнению с прошлым сезоном в структуре ПФЛ не стартуют 15 клубов, в большинстве своем это клубы, которые поднялись в УПЛ и команды, находящиеся в зоне боевых действий", – сказал Каденко в комментарии "Футбол NEWS".

Напомним, сезон 2021/22 был завершен досрочно из-за нападения России на Украину. Новая кампания на всех уровнях (УПЛ, Первая и Вторая лиги, женский чемпионат) стартует уже в августе.

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