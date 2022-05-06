"ПФЛ своим решением утвердила турнирные таблицы Первой и Второй лиг по состоянию на 24 февраля 2022 года. Команды, занявшие последние места в группах А (Любомир) и Б (Сумы) Второй лиги, не вылетают и не прекращают членство в ПФЛ.

УПЛ может потерять двух представителей – в зоне риска главные жертвы российских оккупантов

Что касается обмена между лигами и форматов соревнований ПФЛ в сезоне 2022/2023, то для обсуждения этих вопросов создана рабочая группа, в которую вошли представители ПФЛ, УПЛ и УАФ. Предлагаемый ею проект в итоге должен быть утвержден Исполкомом УАФ", – говорится в публикации официального сайта УАФ.

Лидером Первой лиги перед остановкой сезона был Металлист, а Кривбасс шел на втором месте. Во Второй лиге главными претендентами на повышение были львовские Карпаты, Левый берег (группа А), МФК Металлург и Скорук (группа Б).

Россия напала на Украину: Суркиса обвиняют в помощи Медведчуку, УПЛ рискует потерять два клуба (LIVE)