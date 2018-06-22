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Перу – Дания: прогноз на матч чемпионата мира-2018

15 июня 18:30 11 Читати українською
Перу – Дания: прогноз на матч чемпионата мира-2018
Перу – Дания: прогноз на матч ЧМ-2018

Перу и Дания встретятся 16 июня в Саранске на групповом этапе чемпионата мира-2018. Какой прогноз на игру, подскажет "Футбол 24".

Матч Перу – Дания состоится на Мордовия Арене в Саранске 16 июня в 19:00 в поединке группы C. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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Авторитетная британская контора William Hill фаворитом поединка считает Данию. Коэффициент на победу Кристиана Эриксена и компании составляет 2,40. Потенциальная победа Перу оценивается баллом 3,10, а ничья – также 3,10.

Другая букмекерская контора – Bwin тоже называет Данию фаворитами противостояния. Коэффициент на их победу равен 2,35. Кроме этого, они меньше верят в возможную победу перуанцев (коэффициент – 3,20). Вероятность ничьей оценивают баллом 3,20.

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Напомним, что сборная Перу довольно неожиданно вышла на чемпионат мира-2018, опередив сборную Чили. В плей-офф перуанцы оказались сильнее Новой Зеландии (0:0, 2:0). К слову, последний раз команда Перу выступала на ЧМ еще в 1982 году.

Что касается Дании, то команда Харейде в последний раз выступала на Мундиале в 2010 году. В отборе к ЧМ-2018 датчане заняли второе место в группе, уступив полякам. В плей-офф подопечные Харейде одолели Ирландию (0:0, 5:1).

ЧМ-2018 1 тур

Перу - Дания: Суббота 16 июня 2018

Перу
Матч окончен
0 : 1
Дания
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