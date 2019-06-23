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Перу – Бразилия – 0:5 – видео голов и обзор матча

00:29 74 Читати українською
Перу – Бразилия – 0:5 – видео голов и обзор матча
Перу – Бразилия – 0:5 – видео голов и обзор матча

Бразилия победила Перу в третьем туре группы А на Копа Америка-2019. Смотрите видео голов и обзор игры Перу – Бразилия.

Бразилия разгромила Перу. Авторами голов стали нападающие Роберто Фирмино, Эвертон и Виллан, а также хавбек Каземиро и защитник Дани Алвес.

Бразилия вышла в 1/4 финала с первого места группы. Перу ждет результаты других матчей, после которых определится рейтинг третьих мест.

Бразилия уничтожила Перу и вышла в четвертьфинал Копа Америка-2019

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Перу – Бразилия: онлайн-трансляция матча 3-го тура Копа Америка-2019 – как это было
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Мир Копа Америка-2019 Бразилия Бразилия Перу Перу Видеоновости
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