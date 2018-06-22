Перу – Дания: послематчевая пресс-конференция Аге Харейде

Главный тренер сборной Дании Аге Харейде поделился впечатлениями от дебютного матча его подопечных на чемпионате мира-2018 против сборной Перу.

"Перу – сильная команда. Мы увидели, насколько хорошо они играют. Сначала мы проверяли их. После 10-й минуты мы заиграли получше, но не выжали из этого никакого преимущества. Начали отдавать дальние передачи, а результата от этого не было.

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Хороший вратарь – важная вещь в футболе. Шмейхель хорошо себя проявил. Он настоящий акробат! Ноги словно пружины. Каспер – один из лучших голкиперов мира. Он способен поймать любой мяч. И сегодня он сыграл фантастически. Перуанцы бросили против нас всю команду. Они настолько хотели сравнять счет, но Шмейхель хорошо отстоял. Хорошо сыграла вся оборона. Дания не пропускает пятый матч подряд.

Видеопомощник арбитра должен помогать футболистам. Если система VAR используется эффективно, то это неплохо. Слышал, что в Германии игра часто прерывается видеоповторами. Но сегодня такого не было. И итоговое решение было принято правильно. Думаю, что VAR помогает судьям.

Мы знали, что Перу – отличная команда. Индивидуально они играют прекрасно, комбинируют. Их мы уважаем. Они заслуживали большего. Сегодня повезло нам. Возможно, Перу повезет в следующем матче", – цитирует Харейде Sport24.ru.

Напомним, что датчане победили перуанцев благодаря единственному голу от Юссуфа Поульсена.