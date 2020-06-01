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Перспективный английский форвард оказался в больнице – его подрезали ножом в парке

21:49 10 Читати українською
Перспективный английский форвард оказался в больнице – его подрезали ножом в парке
Вилла Парк / Getty Images

Юный нападающий бирмингемской Астон Виллы Брэдли Янг стал жертвой разбойного нападения в прошлую пятницу.

17-летний форвард получил ножевое ранение во время прогулки в парке, сообщает The Athletic.

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Янг был госпитализирован после нападения неподалеку футбольных полей в Солихалле. Жизни таланта ничего не угрожает, он идёт не поправку в больнице. Полиция Западного Мидленда отрапортовала, что задержала трех нападавших. Они вышли под залог и будут находиться на свободе до конца месяца.

Брэдли Янг еще не дебютировал за основу Астон Виллы и защищает цвета команды U-18. В нынешнем сезоне в его активе 15 матчей в Премьер-лиге 18-летних, в которых забил 4 мяча и оформил 1 ассист.

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