Первая лига: Оболонь драматично упустила победу над Ингульцом – VAR дважды принимал ключевые решения

Первая лига, 27 тур

Оболонь-Бровар – Ингулец – 1:1

Голы: Батальский, 45 – Загальский, 88

Удаления: Белый, 87 – Сичинава, 33 (Ингулец)

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Ингулец имел шанс вернуть себе единоличное лидерство, но для этого нужно было побеждать Оболонь, которая еще также претендует на повышение в классе. Однако, подопечные Сергея Лавриненко серьезно осложнили себе жизнь на 33-й минуте. Ника Сичинава протянул мяч из собственной половины и пытался пробить – защитник "пивоваров" заблокировал удар, а пытаясь вернуть себе владение, нападающий гостей прыгнул в голеностоп оппоненту – арбитр сначала показал желтую, но после вмешательства VAR удалил игрока Ингульца.

Реализовать численное большинство Оболонь сумела незадолго до перерыва. Это Батальский воспользовался ошибкой защиты команды из Петрово и легко переиграл Богдана Шуста. Во второй половине Ингулец был более острым и даже забил на 72-й минуте, но гол Мирушенка отменили из-за офсайда. Однако гости таки смогли отыграться в конце матча – снова видеоасистент вмешался в игру: Белый нарушил правила в собственной штрафной, получил желтую, а Оболонь – пенальти в свои ворота, который реализовал Загальский.

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В компенсированное время (арбитр добавил целых 7 минут) ни одной из команд не удалось вырвать победу. После этого матча Ингулец остался вторым, на один пункт отставая от Миная. Оболонь расположилась на седьмой строчке в шести очках от призовой тройки.