"Из того, что я узнал, Перриса вели Динамо Загреб, несколько лет Црвена Звезда, клубы Бельгии. Но ни один из них не решился заплатить 1 миллион евро – именно о такой сумме отступных за футболиста писали в словенской печати.

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Там говорили о его требованиях: 1 миллион евро – трансферная стоимость, 360 тысяч евро в год чистыми – уровень зарплаты, которую хотел Перрис.

Почему я очень осторожно отношусь к этому трансферу? Как я узнал, у Загреба и Белграда были вопросы по физике этого футболиста, его атлетичности, способности демонстрировать скорость и дриблинг в условиях плотной игры соперника. Это то, что очень и очень актуально в чемпионате Украины", – сказал Вацко в программе "Вацко on air".

Напомним, у Динамо после трех туров нет ни одного очка – в турнирной таблице УПЛ киевляне идут предпоследними.

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