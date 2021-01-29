"В течение своей карьеры я встречался на поле со многими сильными защитниками. Наибольшее впечатление на меня произвел Серхио Рамос, он по уровню выделяется из всех", – цитирует Перишича Football Italia.

Реал смирился с потерей Рамоса, – журналист

Напомним, Серхио Рамос является ветераном Реала, но защитник рискует летом покинуть мадридский клуб. Действующий контракт 35-летнего испанца завершается летом, и стороны не могут договориться о продолжении сотрудничества.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Рамос провел 14 матчей, в которых отметился двумя голами.

Конфлікт Рамос-Реал: капітану підшукали заміну і новий клуб – фани визначились, а Мессі потрапив під гарячу руку