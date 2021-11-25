"Интер не выходил в плей-офф Лиги чемпионов более 10 лет, так что это был очень важный матч для нас.

Интер – Шахтер – 2:0 – видео голов и обзор матча

Лично я чувствую себя хорошо. В прошлом году я сменил позицию на поле, рад, что сейчас играю на ней. Но главное – титулы и команда", – цитирует Перишича официальный сайт УЕФА.

Напомним, Шахтер на выезде уступил Интеру со счетом 0:2 и потерял все шансы на евровесну. После 5-ти туров "горняки" в турнирной таблице группы D идут последними, имея в своем активе 1 очко. Последний матч против Шерифа, у которого 6 баллов, будет носить формальный характер.

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