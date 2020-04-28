Перишич полностью восстановился после перелома лодыжки – его травмировал партнер

Хавбек Баварии Иван Перишич будет готов помочь команде в случае возобновления сезона.

Хорват тренировался вместе с другими игроками Баварии в ограниченных группах, информирует Bild.

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Перишич получил повреждение еще в начале февраля после жесткого столкновения с одноклубником Альваро Одриосолой. Вице-чемпион мира пропустил восемь матчей, а затем было объявлено о временной остановке сезона. Теперь Перишич сохраняет шансы провести удачную концовку и убедить Баварию выкупить его контракт у Интера.

К слову, в текущем сезоне Перишич сыграл 21 матч за Баварию во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 6 голевых передач.

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