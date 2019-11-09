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Перишич оценил свои шансы остаться в Баварии на постоянной основе

06:30 5 Читати українською
Перишич оценил свои шансы остаться в Баварии на постоянной основе
Иван Перишич / фото: ФК Бавария

Полузащитник Баварии Иван Перишич, контракт которого принадлежит Интеру, положительно оценивает возможность остаться в мюнхенском клубе.

"Пока мне все нравится в Мюнхене, как в личном плане, так и в спортивном. Сейчас у меня контракт на аренду на один год. Затем у клуба есть опция выкупа. Я просто двигаюсь вперед шаг за шагом, день за днем. А там посмотрим.

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Каждая команда нуждается в опытных футболистах. В Баварии у нас сбалансированная команда, в которой достаточно и молодых, и опытных футболистов. И 30 лет это еще не старый! Я чувствую себя хорошо. Я хочу играть еще семь, восемь лет. Пока у меня не было серьезных травм. Надеюсь, так будет и дальше", – приводит слова Перишича официальный сайт Баварии.

Добавим, что в текущем сезоне Перишич провел за Баварию 5 матчей в чемпионате Германии, в которых забил 2 гола и сделал результативную передачу. В 4 играх Лиги чемпионов хорват забил один мяч и оформил ассист.

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Бавария Бавария Германия Иван Перишич Иван Перишич
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