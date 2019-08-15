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Перишич объяснил, чем именно сможет помочь Баварии выиграть Лигу чемпионов – оригинальная причина

00:29 61 Читати українською
Перишич объяснил, чем именно сможет помочь Баварии выиграть Лигу чемпионов – оригинальная причина
Иван Перишич / фото из соцсетей

Новичок Баварии Иван Перишич отметил достижения хорватских футболистов в Лиге чемпионов.

"Множество хорватских футболистов играют в топ-клубах. В последние семь-восемь лет в составе команд, которые завоевывали победы в Лиге чемпионов, всегда был хорватский игрок.

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Когда Бавария в последний раз играла в финале Лиги чемпионов, в составе тоже было 2 или 3 хорвата. Надеюсь, со мной будет то же самое", – цитирует Перишича пресс-служба Баварии.

Напомним, в прошлом сезоне Бавария смогла выиграть в обоих внутренних соревнованиях, однако в Лиге чемпионов вылетела от Ливерпуля уже на стадии 1/8 финала.

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Иван Перишич Иван Перишич Бавария Бавария Лига чемпионов Германия
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