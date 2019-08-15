Перишич не сможет дебютировать за Баварию в матче против Герты – известна причина

Полузащитник Баварии Иван Перишич пропустит стартовый тур Бундеслиги, но не из-за повреждения.

Хорват не сможет дебютировать в первом туре Бундеслиги из-за дисквалификации, сообщает официальный сайт клуба.

Бавария подписала Перишича

Ранее Иван Перишич выступал за дортмундскую Боруссию и Вольфсбург, где и перебралл желтых карточек. Добавляется, что в матче не примет участие и Хави Мартинес.

Напомним, что матч между Баварией и Гертой состоится в пятницу, 16-го августа, в 21:30 по киевскому времени.

Кубок Германии: Бавария на классе прошла Энерги, Вольфсбург в меньшинстве дожал Галлешер в матче с 8-ю голами