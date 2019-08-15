toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Германия
ДИНАМО КИЕВ ЛИВЕРПУЛЬ - ЧЕЛСИ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ТРАНСФЕРЫ

Перишич не сможет дебютировать за Баварию в матче против Герты – известна причина

11:53 19 Читати українською
Перишич не сможет дебютировать за Баварию в матче против Герты – известна причина
Иван Перишич / твиттер ФК Бавария

Полузащитник Баварии Иван Перишич пропустит стартовый тур Бундеслиги, но не из-за повреждения.

 

Хорват не сможет дебютировать в первом туре Бундеслиги из-за дисквалификации, сообщает официальный сайт клуба.

Бавария подписала Перишича

Ранее Иван Перишич выступал за дортмундскую Боруссию и Вольфсбург, где и перебралл желтых карточек. Добавляется, что в матче не примет участие и Хави Мартинес.

Напомним, что матч между Баварией и Гертой состоится в пятницу, 16-го августа, в 21:30 по киевскому времени.

Кубок Германии: Бавария на классе прошла Энерги, Вольфсбург в меньшинстве дожал Галлешер в матче с 8-ю голами

blog_ava
Ливерпуль – Челси: онлайн-трансляция матча за Суперкубок УЕФА – как это было
01:00
6106
Теги
Бавария Бавария Германия Трансферы Бавария - Герта Хаби Мартинес Хаби Мартинес Иван Перишич Иван Перишич
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
7
час
:
40
мин
Заря
20:00
ЦСКА София
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук