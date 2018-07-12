Перишич: Моя мама мечтала, чтобы Хорватия сыграла в финале ЧМ-2018 с Францией

Игрок матча 1/2 финала чемпионата мира Хорватия – Англия Иван Перишич поделился впечатлениями от игры.

"Это была тяжелая игра. Все видели, что стояло на кону. Для такой маленькой страны, как Хорватия, полуфинал – это очень важно. Сначала мы проигрывали в скорости, но, пропустив, поняли, что надо что-то делать.

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Первый гол? Мы забили его в ключевой момент, когда мы доминировали. Второй гол – дуэль. Мы с Манджукичем оказались в правильном месте и в правильное время.

Я несколько дней назад говорил с мамой, и она сказала, что мечтала, чтобы Хорватия сыграла в финале с Францией. Мы видели практически все матчи Франции в группе. Они играли таким образом, чтобы выйти, и не более. У Франции хорошая защита. Впрочем, наши игроки не хуже", – цитирует футболиста портал Чемпионат.

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