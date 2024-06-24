"Такие игры, как эти, могут изменить вашу историю. Мы отобрали игроков, которые, по нашему мнению, стремятся быть здесь и соревноваться, и готовы играть в таких важных матчах. Очевидно, что мне не понравилось наше выступление против Испании. Даже если это было больно, я надеюсь, что мы вынесли из этого уроки.

Форварда Албании дисквалифицировали за выкрики "й***ные сербы" – он пропустит решающий матч с Испанией на Евро-2024

Потратили слишком много энергии, гоняясь за мячом против испанцев. Против Албании мы играли совсем в другую игру. У нас был одинаковый план на оба матча, но в одной игре нам удалось сделать то, что мы хотели, а в другой – нет.

Нам нужно будет изменить наше отношение, нужно будет больше интенсивности и стойкости. Мы постараемся быть более твердыми и не рисковать, не давая им шансов нанести нам вред. Но это будет нелегко, потому что есть много способов, которыми хорваты могут это сделать.

Перишич и Брозович? Они много бегают, у них есть качество, опыт, у них есть все, чтобы сделать команду красивой. Перишич и Брозович уже не молоды, но все еще остаются двумя великими футболистами. У нас хорошие отношения еще со времен нашего пребывания в Интере. Я рад их видеть и уверен, что они усложнят нам жизнь. Нам нужно будет сыграть с настоящей интенсивностью против этих тотемов футбола.

Ди Лоренцо для меня как сын. Я всегда стараюсь не пропустить игрока с его качествами. Я полностью убежден в его ценности как игрока и как человека. Мы прекрасно понимаем намерения друг друга. Возможно, Жоржиньо не сыграл свою лучшую игру против Испании, но это отчасти и моя вина. У него великолепные качества, он лидер.

Федерико Димарко восстановился после травмы. Он пройдет дальнейшие тесты, но, похоже, он будет доступен уже завтра", – цитирует Спаллетти официальный сайт УЕФА.

Напомним, что Италия и Хорватия сыграют в третьем круге группового этапа Евро-2024 в понедельник, 24 июня.

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