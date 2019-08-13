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Перишич готов бороться за все возможные трофеи вместе с Баварией

15:24 53 Читати українською
Перишич готов бороться за все возможные трофеи вместе с Баварией
Иван Перишич (в центре) / Официальный сайт Баварии

Новичок чемпионов Германии назвал главные цели команды на сезон 2019/20.

"Очень рад вернуться в Германию. Бавария – один из крупнейших клубов Европы.

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Мы хотим не только побороться за Бундеслигу и Кубок Германии, но и в Лиге чемпионов", – сказал Перишич в комментарии официальному сайту Баварии. Сегодня вице-чемпион мира 2018 года перешел в состав "ротен" на правах годичной аренды из миланского Интера.

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Напомним, в прошлом сезоне Бавария смогла выиграть в обоих внутренних соревнованиях, однако в Лиге чемпионов вылетела от Ливерпуля уже на стадии 1/8 финала.

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