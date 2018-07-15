Перишич: Финал ЧМ-2018 – лучший результат Хорватии за 20 лет, мы счастливы и горды

Вингер сборной Хорватии Иван Перишич поделился своими впечатлениями после поражения в финале чемпионата мира-2018.

"Мы старались, провели неплохой чемпионат мира и сегодня сделали все, что могли. Сейчас я думаю только о том, чтобы отдохнуть. Потом вернусь в Интер. Видел, что ребята уже начали подготовку к сезону.

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Довольны ли мы турниром? Это лучший результат Хорватии за 20 лет, мы счастливы. Болельщики очень много от нас ждали. Очень жаль, что не смогли победить в финале и порадовать их еще сильнее. Но мы больше горды, чем разочарованы.

Франция выиграла – такова жизнь. Мы начали лучше, но подарили им первые два гола. Второй тайм был равным, мы пытались отыграться, но, к сожалению, не смогли. Еще раз повторю: мы горды выступлением и хотим продолжить в том же духе", – цитирует Ивана Перишича издание Чемпионат.

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