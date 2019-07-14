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Перин согласился на трансфер в Бенфику

14 июля 23:40 26 Читати українською
Перин согласился на трансфер в Бенфику
Маттиа Перин / Reuters

Голкипер Ювентуса Маттиа Перин продолжит карьеру в чемпионате Португалии.

Маттиа Перин согласился перейти в лиссабонскую Бенфику, сообщает A Bola.

Де Лигт вскоре прибудет на медосмотр для Ювентуса – уже известна клаусула защитника в составе туринцев

По информации источника, португальский клуб арендует итальянца на один сезон с опцией выкупа за 15 млн евро.

Отсутствие предложений из Серии А заставило Перина согласиться на предложение лиссабонцев.

Напомним, Перин перешел в Ювентус летом прошлого года с Дженоа за 12 млн евро, но закрепиться в туринском клубе ему не удалось. В прошлом сезоне вратарь провел 9 матчей в составе "бьянконери", из которых 5 отстоял на ноль.

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