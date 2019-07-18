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Перин провалил медосмотр в Бенфике, трансфер на грани срыва, – СМИ

23:04 61 Читати українською
Перин провалил медосмотр в Бенфике, трансфер на грани срыва, – СМИ
Маттиа Перин / Соцсети

Голкипер Ювентуса Маттиа Перин может не перейти в португальскую Бенфику.

Вчера вечером, 17 июля, 26-летний вратарь прибыл в Португалию для подписания 5-летнего контракта с Бенфикой. "Орлы" должны были заплатить Ювентусу 15 млн евро.

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Однако, во время медицинского осмотра у Перина обнаружили проблемы, что ставит переход итальянца под сомнение, сообщает Football Italia со ссылкой на португальские СМИ.

Напомним, Перин перешел в Ювентус летом прошлого года из Дженоа за 12 млн евро, но закрепиться в туринском клубе ему не удалось. В прошлом сезоне вратарь провел 9 матчей в составе "бьянконери", из которых 5 отстоял на ноль.

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