Перформанс Мбаппе и впечатляющий гол звезды Марселя в видеообзоре матча Франция – Люксембург – 3:0
09:42 - Читати українською
Франция разбила Люксембург в товарищеском матче со счетом 3:0. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".
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Подопечные Дидье Дешама начали подготовку к Евро-2024. Первой жертвой "синих" стал Люксембург, которому удалось забить три гола.
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Килиана Мбаппе непосредственно поучаствовал во всех забитых мячах. Новичок Реала записал в свой актив гол и две результативные передачи. Самый красивый мяч забил Жонатан Клосс, который точным дальним ударом удвоил перевес своей команды.
В следующем матче Франция сыграет против Канады. Эта встреча запланирована на 9 июня.
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