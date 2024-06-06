Франция разбила Люксембург в товарищеском матче со счетом 3:0. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

Подопечные Дидье Дешама начали подготовку к Евро-2024. Первой жертвой "синих" стал Люксембург, которому удалось забить три гола.

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Килиана Мбаппе непосредственно поучаствовал во всех забитых мячах. Новичок Реала записал в свой актив гол и две результативные передачи. Самый красивый мяч забил Жонатан Клосс, который точным дальним ударом удвоил перевес своей команды.

В следующем матче Франция сыграет против Канады. Эта встреча запланирована на 9 июня.