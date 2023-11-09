"Перформанс Лунина – очередной хороший знак. У нас качественный состав.

Невероятная феерия Лунина в видеообзоре матча Лиги чемпионов Реал – Брага – 3:0

Кепа почувствовал небольшой мышечный дискомфорт во время разминки, он не мог сыграть. Мы пока не знаем, что с ним, но сейчас ненужно рисковать любым из наших игроков. Лунин провел хороший матч", – цитирует Анчелотти официальный сайт УЕФА.

Напомним, уже на 5-й минуте Лунин потащил пенальти от Альваро Джало, а в добавленное время спас после удара Абеля Руиса в упор, оставив свои ворота сухими.

Лунин помог Реалу досрочно пробиться в плей-офф Лиги чемпионов – украинец взял пенальти от Браги