Перфоманс Окампоса и победа Севильи в дерби в видеообзоре первого матча Примеры после карантина

В рамках 28-го тура испанской Ла Лиги Севилья одолела Бетис в Андалусийском дерби. Вашему вниманию видео забитых мячей и лучших моментов поединка.

Нервионцы могли открыть счет уже в дебюте встречи. Это Лукас Окампос прорвался в штрафную, но его выстрел с острого угла остановила крестовина. До перерыва мог забивать и Кунде, однако не попал в ворота после подачи с углового.

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Забила Севилья на старте второй половины: де Йонг упал после неочевидного фола, а Окампос с пенальти уверенно развел мяч и голкипера по разным углам. Второго взятия ворот долго ждать не пришлось. На 62-й минуте тот же аргентинский маг пятой элегантно продолжил фланговую подачу, а Фернандо Режес головой отправил мяч в ворота – 2:0.

Бетис пытался отыграться, но одного желания Хоакина и Ко было мало хотя бы для одного забитого мяча. Как следствие, уверенная победа Севильи.

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