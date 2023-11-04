"Это была очень важная игра для обеих команд. Выиграл Шахтер, но я сейчас думаю только о следующей игре сборной Украины. Были переживания, чтобы никто не получил травму, потому что очень много повреждений.

Сборная Украины проведет спарринг перед матчем смерти за выход на Евро-2024 с Италией

Когда играет Динамо и Шахтер – это всегда принципиальные игры, независимо от турнира, все футболисты настроены на борьбу и победу. Был очень интересный матч. Я смотрел игру другим глазом, я смотрел на кандидатов в сборную. Мне понравилась игра, я видел, как обе команды старались взять очки.

Зависела ли заявка сборной от этого матча? Нет, абсолютно нет. Когда мы в прошлый раз сформировали заявку, то выпали три игрока. Поэтому сейчас важно, чтобы никто не получил повреждений. С Италией будет совершенно другая игра, чем с Северной Македонией и Мальтой. Все кандидаты будут настроены на эту игру.

Будут ли сюрпризы в заявке? Посмотрите. У нас нет сюрпризов. Если какого-то нового игрока вызовем, то это сюрприз? Этот игрок заслуживает вызова.

Я благодарен молодежной сборной за то, что дает много кандидатов, которые уже сейчас заслуживают вызова в национальную. Мы смотрим всех игроков. Я рад, что есть испанские специалисты, которые помогают нам и действительно работают. Рад, что мы работаем вместе.

Мои слова для болельщиков перед финалом с Италией? Это не финал. Это такая же игра, как и другие. В начале отборочного цикла говорили, что у нас нет никаких шансов, а сейчас у нас есть шансы даже в последней игре. Поэтому я только пожелаю, чтобы болельщики поддерживали нас, верили в нас. Мы сделаем все возможное", – сказал Ребров в комментарии ПРОФУТБОЛ Digital.

Напомним, решающая битва за выход на Евро-2024 между Украиной и Италией состоится 20 ноября в немецком Леверкузене. Начало встречи в 21:45 по Киеву.

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