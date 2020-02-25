Переводчик Джеррарда шокировал своим видом на пресс-конференции

Главному тренеру Рейнджерс Стивену Джеррарду пришлось делиться вниманием публики перед матчем 1/16 Лиги Европы против Браги.
Стиль переводчика интересовал собравшихся не меньше слов легенды Ливерпуля.
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Приглашенный специалист решил обойтись без привычной для таких мероприятий деловой одежды, отдав предпочтение пестрой рубашке. Вишенкой имиджа переводчика стали черные очки с ослепительной оправой.
Напомним, Рейнджерс сыграет ответный матч против Браги уже завтра (26 февраля). Подопечные Джеррарда в домашних стенах победили 3:2.
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