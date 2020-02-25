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Переводчик Джеррарда шокировал своим видом на пресс-конференции

25 февраля 23:42 111 Читати українською
Переводчик Джеррарда шокировал своим видом на пресс-конференции
Стивен Джеррард / Сайт Рейнджерс

Главному тренеру Рейнджерс Стивену Джеррарду пришлось делиться вниманием публики перед матчем 1/16 Лиги Европы против Браги.

 

Стиль переводчика интересовал собравшихся не меньше слов легенды Ливерпуля.

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Приглашенный специалист решил обойтись без привычной для таких мероприятий деловой одежды, отдав предпочтение пестрой рубашке. Вишенкой имиджа переводчика стали черные очки с ослепительной оправой.

Напомним, Рейнджерс сыграет ответный матч против Браги уже завтра (26 февраля). Подопечные Джеррарда в домашних стенах победили 3:2.

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Фото Стивен Джеррард Стивен Джеррард Брага - Рейнджерс Рейнджерс Рейнджерс Лига Европы футбольные курьёзы
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