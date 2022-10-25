Утром во вторник, 25 октября, президент Королевского клуба был прооперирован. Пересу удалили узелок, образовавшийся на легких, сообщает Marca.

Реал в последний момент остался без Модрича на матч Лиги чемпионов

По информации источника, именно из-за этой процедуры Флорентино Перес не смог возглавить делегацию Реала, накануне прибывшую в Лейпциг на матч Лиги чемпионов. Врачи настаивают, что президент Реала должен отдохнуть несколько дней и после этого сможет вернуться к исполнению своих обязанностей.

Напомним, команда Карло Анчелотти уже завоевала путевку в плей-офф Лиги чемпионов. На поле РБ Лейпциг "сливочные" попытаются гарантировать себе первое место в квартете. Для выполнения этой задачи Реалу достаточно не проиграть.

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