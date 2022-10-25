Пересу сделали операцию – из-за нее президент Реала не поехал на матч Лиги чемпионов
Руководитель Реала Флорентино Перес вынужден был немедленно лечь под нож.
Утром во вторник, 25 октября, президент Королевского клуба был прооперирован. Пересу удалили узелок, образовавшийся на легких, сообщает Marca.
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По информации источника, именно из-за этой процедуры Флорентино Перес не смог возглавить делегацию Реала, накануне прибывшую в Лейпциг на матч Лиги чемпионов. Врачи настаивают, что президент Реала должен отдохнуть несколько дней и после этого сможет вернуться к исполнению своих обязанностей.
Напомним, команда Карло Анчелотти уже завоевала путевку в плей-офф Лиги чемпионов. На поле РБ Лейпциг "сливочные" попытаются гарантировать себе первое место в квартете. Для выполнения этой задачи Реалу достаточно не проиграть.
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